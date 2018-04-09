Лауреаты престижного международного конкурса оперных певцов исполнят во Владивостоке свои коронные партии

19 и 22 апреля на Приморской сцене главные партии в знаменитых операх Джузеппе Верди «Травиата» и «Риголетто» исполнят солисты, покорившие публику крупнейших мировых театров, лауреаты престижного международного конкурса оперных певцов Operalia Юлия Новикова и Дмитрий Попов.

Артисты впервые выступят во Владивостоке, исполнив на Приморской сцене Мариинского театра свои коронные партии. 19 апреля в опере «Травиата» они представят свои трактовки партий Виолетты и Альфреда, 22 апреля в опере «Риголетто» — Джильды и Герцога.