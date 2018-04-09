Лауреаты престижного международного конкурса оперных певцов исполнят во Владивостоке свои коронные партии 

Юлия Новикова и Дмитрий Попов выступят на Приморской сцене Мариинского театра.
19 и 22 апреля на Приморской сцене главные партии в знаменитых операх Джузеппе Верди «Травиата» и «Риголетто» исполнят солисты, покорившие публику крупнейших мировых театров, лауреаты престижного международного конкурса оперных певцов Operalia Юлия Новикова и Дмитрий Попов.
Артисты впервые выступят во Владивостоке, исполнив на Приморской сцене Мариинского театра свои коронные партии. 19 апреля в опере «Травиата» они представят свои трактовки партий Виолетты и Альфреда, 22 апреля в опере «Риголетто» — Джильды и Герцога.
Обладательница нежнейшего колоратурного сопрано Юлия Новикова свою творческую карьеру начинала в Мариинском театре, исполнив партию Флоры в опере Бенджамина Бриттена «Поворот винта» (дирижёры — Валерий Гергиев и Павел Смелков). Оглушительный мировой успех певице принесло участие в масштабном проекте «Риголетто в Мантуе» в 2010 году. Тогда состоялась прямая трансляция на 138 стран оперы Джузеппе Верди «Риголетто», инсценированной в подлинных исторических интерьерах. В партии Риголетто выступил легендарный Пласидо Доминго, Юлия Новикова блестяще исполнила Джильду, а дирижёром постановки стал именитый Зубин Мета. Далее последовали выступления артистки на ведущих площадках Европы и Америки: Венской, Берлинской, Гамбургской государственной операх, Зальцбургском фестивале, театрах Колон и Елисейских полей, Карнеги-холле и многих других.
Тенор Дмитрий Попов дебютировал в Мариинском театре в 2013 году в партии Альфреда («Травиата») и Водемона («Иоланта») под руководством Валерия Гергиева. На сегодняшний момент в багаже певца — исполнение главных партий на сценах таких театров, как Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, Большой театр, Венская, Цюрихская, Баварская опера, сотрудничество с выдающимися дирижёрами Антонио Паппано, Кентом Нагано, Джанандреа Нозедой, Марко Армильято. Записи с участием Дмитрия Попова выходили на лейблах EMI (поэма Сергея Рахманинова «Колокола», Берлинский филармонический оркестр, дирижёр Саймон Рэттл, 2013) и Oehms Classics (опера Петра Чайковского «Иоланта», дирижёр Дмитрий Китаенко, 2015), передает пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.