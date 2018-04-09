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Ильдар Абдразаков даст в Уфе благотворительный концерт
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Ильдар Абдразаков даст в Уфе благотворительный концерт 

ufa1.ru 31 минуту назад
Фото: ufa1.ru
В концертном зале «Башкортостан» состоится благотворительный концерт народного артиста Ильдара Абдразакова.
Оперный певец в этом году отмечает 20-летие своей творческой деятельности. На сцене прозвучат арии в исполнении самого Абдразакова, а также солиста Мариинского театра Сергея Скороходова. Выступит Национальный симфонический оркестр Башкирии под руководством Раушана Якупова.
Подобные мероприятия уже проводились в Уфе ранее. Например, в 2012 году собранные на концерте средства помогли в лечении 17 тяжелобольных детей. В 2015 году Ильдар выступил на сцене с Дмитрием Хворостовским, деньги пошли на лечение 100 ребят.
— Концерт пройдет 25 апреля, все вырученные от продажи билетов деньги направят на помощь воспитанникам Центра детского развития для детей с ограниченными возможностями здоровья, — сообщили в уфимской мэрии.
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