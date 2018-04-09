Ещё
В Омске отменили концерт популярной рок-группы «Алисы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Омске отменили концерт популярной рок-группы «Алисы» 

АиФ-Омск 23 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщается на официальном сайте музыкального коллектива.
В Омске не состоится концерт известной рок-группы «Алисы». Музыкальный коллектив должен был выступить 15 апреля на сцене Музыкального театра. Теперь омичи смогут вернуть билеты в местах, где они их купили.
«В связи с недобросовестной работой промоутера, концерт в Омске отменяется. Концерт в Новосибирске переносится. Дата уточняется», — сообщается на официальном сайте группы.
Напомним, в честь 35-летнего юбилея музыкальнольго коллектива Константин Кинчев и другие участники группы отправились в концертный тур. Популярная советская и российская рок-группа «Алиса» образована в 1983 году. Автором большинства песен группы является её вокалист Константин Кинчев.
АиФ-Омск: последние новости
Омский музей им. Врубеля выиграл грант на создание Центра знаний Звёзды ТНТ выступят на стендап-шоу в Омске Спектакль омской драмы «Жизнь» покажут в Москве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инопланетные артефакты, выставленные в музеях9
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте3
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение