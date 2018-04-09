В Омске отменили концерт популярной рок-группы «Алисы»

Об этом сообщается на официальном сайте музыкального коллектива.

В Омске не состоится концерт известной рок-группы «Алисы». Музыкальный коллектив должен был выступить 15 апреля на сцене Музыкального театра. Теперь омичи смогут вернуть билеты в местах, где они их купили.

«В связи с недобросовестной работой промоутера, концерт в Омске отменяется. Концерт в Новосибирске переносится. Дата уточняется», — сообщается на официальном сайте группы.