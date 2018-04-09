В Омске отменили концерт популярной рок-группы «Алисы» 

Об этом сообщается на официальном сайте музыкального коллектива.
В Омске не состоится концерт известной рок-группы «Алисы». Музыкальный коллектив должен был выступить 15 апреля на сцене Музыкального театра. Теперь омичи смогут вернуть билеты в местах, где они их купили.
«В связи с недобросовестной работой промоутера, концерт в Омске отменяется. Концерт в Новосибирске переносится. Дата уточняется», — сообщается на официальном сайте группы.
Напомним, в честь 35-летнего юбилея музыкальнольго коллектива Константин Кинчев и другие участники группы отправились в концертный тур. Популярная советская и российская рок-группа «Алиса» образована в 1983 году. Автором большинства песен группы является её вокалист Константин Кинчев.