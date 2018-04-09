Надежда Бабкина с ансамблем «Русская песня» даст жару в Салехарде

В преддверии великого праздника Дня Победы в Салехарде выступит народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня» с программой «Золотые хиты». Концерт пройдет 6 мая в 19:00 в Культурно-деловом центре.

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в Культурно-деловом центре, в концерте прозвучат популярные песни из репертуара ансамбля, большинство из которых привезены из многочисленных экспедиций по российским регионам.

Имя Надежды Бабкиной неразрывно связанно с русской народной песней. Надежда Бабкина — основатель и бессменный руководитель широко известного в стране и за рубежом ансамбля «Русская песня», основанного в 1974 году. Стремление Надежды Бабкиной к сохранению исторических корней русской национальной культуры, в частности, народных песенных традиций, прослеживается на протяжении всего творческого пути её работы с коллективом.