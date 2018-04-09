Фестиваль «Джаз на Байкале» завершится музыкальным поединком звёзд из США

В Иркутске закрывается фестиваль «Джаз на Байкале». Он завершится музыкальным поединком звёзд из США.

На гала-концерте в музыкальном театре выступят Клаудиа Элиаза и Квентин Мур. Американские вокалисты столкнут на сцене современные ритмы с традиционными. В этом им помогут иркутский ансамбль «Доктор Джаз» и гости из Санкт-Петербурга — квартет Алексея Черемизова. Закончится вечер клубным джем-сейшеном участников фестиваля.