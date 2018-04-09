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Фестиваль «Джаз на Байкале» завершится музыкальным поединком звёзд из США
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Фестиваль «Джаз на Байкале» завершится музыкальным поединком звёзд из США 

Вести.Ru 16 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Иркутске закрывается фестиваль «Джаз на Байкале». Он завершится музыкальным поединком звёзд из США.
На гала-концерте в музыкальном театре выступят Клаудиа Элиаза и Квентин Мур. Американские вокалисты столкнут на сцене современные ритмы с традиционными. В этом им помогут иркутский ансамбль «Доктор Джаз» и гости из Санкт-Петербурга — квартет Алексея Черемизова. Закончится вечер клубным джем-сейшеном участников фестиваля.
— Ещё есть билеты. Мы обязательно их придерживаем всегда, потому что знаем, что джазовая публика часто приходит непосредственно в день концерта. Очень много заявок, — говорит худрук фестиваля «Джаз на Байкале» Александр Филиппов.
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