Выставка музея‐заповедника Чайковского будет представлена на музыкальном фестивале в Германии

На ежегодном музыкальном фестивале «IV Международные Дни Чайковского в Гамбурге» будет представлена выставка, подготовленная Государственным мемориальным музыкальным музеем‐заповедником П. И. Чайковского. Об этом сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В Германию отправляется выставка, подготовленная Государственным мемориальным музыкальным

музеем-заповедником

П. И. Чайковского. Выставка будет экспонироваться с 12 апреля по 5 мая в рамках ежегодного музыкального фестиваля «IV Международные Дни Чайковского в Гамбурге

В прошлом году музей подготовил для немецкого фестиваля выставку „Я артист, который может и должен принести честь своей родине.

П. И. Чайковский

“, которая была посвящена жизни и творчеству композитора.

В этом году выставка подмосковного музея посвящена теме „Чайковский и Германия“, она выстроена в хронологическом порядке. Каждая тема будет представлена материалами из коллекций Государственного

музея-заповедника

П. И. Чайковского, в том числе из личного фонда композитора.