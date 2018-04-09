Ещё
Выставка музея‐заповедника Чайковского будет представлена на музыкальном фестивале в Германии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выставка музея‐заповедника Чайковского будет представлена на музыкальном фестивале в Германии 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
На ежегодном музыкальном фестивале «IV Международные Дни Чайковского в Гамбурге» будет представлена выставка, подготовленная Государственным мемориальным музыкальным музеем‐заповедником П. И. Чайковского. Об этом сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
В Германию отправляется выставка, подготовленная Государственным мемориальным музыкальным
музеем-заповедником
П. И. Чайковского. Выставка будет экспонироваться с 12 апреля по 5 мая в рамках ежегодного музыкального фестиваля «IV Международные Дни Чайковского в Гамбурге
Оксана Косарева, министр культуры Московской области.
В прошлом году музей подготовил для немецкого фестиваля выставку „Я артист, который может и должен принести честь своей родине.
П. И. Чайковский
“, которая была посвящена жизни и творчеству композитора.
В этом году выставка подмосковного музея посвящена теме „Чайковский и Германия“, она выстроена в хронологическом порядке. Каждая тема будет представлена материалами из коллекций Государственного
музея-заповедника
П. И. Чайковского, в том числе из личного фонда композитора.
360tv.ru: последние новости
Боб Дилан записал песню для музыкального сопровождения однополых свадеб Музыкант Виктор Зинчук дал пасхальный концерт в Истре «Новая музыка в моем исполнении – классическая»: Виктору Зинчуку – 60 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инопланетные артефакты, выставленные в музеях8
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте3
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение