Творческие коллективы «Школьные годы» и «После уроков» приглашают на концерт 

22 апреля на большой сцене состоится отчетный концерт двух детских хореографических ансамблей центра «Меридиан».
Зрители увидят оригинальные танцы, основанные на народных и культурных традициях народов нашей страны и мира. В программе — лучшие концертные композиции из репертуара ансамблей, творческий отчет детских танцевальных коллективов за сезон 2017/18, а также премьерные номера. Ансамбль «Школьные годы» был организован В. С. Консантиновским, имя которого в России стало синонимом детского хореографического творчества. Ансамбль является лауреатом всесоюзных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов, лауреатом премии Всеобщей конфедерации профсоюзов, лауреатом премии Ленинского комсомола. Коллектив был и остается желанным гостем на самых известных концертных площадках — в Большом Кремлевском дворце, концертном зале Правительства Москвы.
Вход: по пригласительным билетам. Информация о билетах по телефону: +7 916 692-40-86.