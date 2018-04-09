Неизвестный Чайковский

Этот спектакль, изначально, был творческим заданием мастера Дмитрия Александровича Бертмана своим подопечным — подготовить отрывки из произведений Чайковского, переданых тогдашним хранителем музея композитора в Клину. Сегодняшние четверокурсники, тогда еще студенты 2 курса, получили ноты — ансамбли «Ночь», «Природа и любовь», хоры «К юбилею Петрова», «На сон грядущий», романсы «Тебя я видела во сне», «О нет, за красоту ты не люби меня» и др. В результате из отдельных музыкальных номеров, срежиссированных как определенные моменты жизни композитора, родился полноценный спектакль, объединенный общей идеей «Чайковский — Фанни».

"Нанизывала" эти студенческие разрозненные «бусины» руководитель постановки, педагог по мастерству актера Галина Викторовна Тимакова : " На втором курсе они еще были неопытными детьми, но тем не менее спектакль сложился. Мы все ездили в музей Чайковского в Клину, и люди, которые работают там, заразили нас любовью к Чайковскому. Мы настолько глубоко погрузились в материалы, что когда мы сыграли готовый спектакль в Клину, работники музея сказали, что это «попадание» в жизнь композитора. А видевший спектакль потомок Надежды Филаретовны фон Мекк написал потрясающий отзыв. Сами ребята очень любят этот спектакль, трепетно к нему относятся. Мы ушли от каких-то тем, оставили в полнамека отношения, например, Чайковского с женщинами. Нет ничего прямолинейного, только полутона, филигрань великолепного актерского существования. Сейчас ребята выросли, и они по-другому осмысляют спектакль. Я составляла сама сюжет из кусочков, но режиссерской группой была заложена очень хорошая основа, много придумано ими. Мы очень гордимся этим спектаклем. " Фото: culture.ru Режиссёрская группа спектакля — Екатерина Мышлянова , Анна Салова, Сергей Егоров , Алена Юлина, Дмитрий Маркин, Светлана Шадрина

Благородная, но очень трудная для вокального и актерского воплощения тема — камерные сочинения Чайковского — лакмус для любого исполнителя, музыканта. Это очень тонкий, филигранный мир человеческих чувств, исповедь самого автора. Знаменитые дуэты Вишневская — Ростропович, Образцова — Чачава поднимались в своих интерпретациях романсов до высот русского гения. И эту невообразимую высоту предстояло «взять» режиссерам-студентам, не имевшим права на безвкусие или грубость режиссерского прочтения гениальной музыки Чайковского.

Каждая сцена-страница спектакля-альбома, сопровождаемая исполнением того или другого произведения, отражает эпизод жизни композитора и его внутренние переживания. Трогательная история привязанности и любви воспитанника Пети и гувернантки Фанни Дюрбах. Она была его первой учительницей и смогла навсегда стать его другом. Их переписка длилась всю жизнь. За год до смерти Петр Ильич навестил Фанни в ее родном городе Монбельярде. Но эта история только повод для молодых режиссеров раскрыть и увидеть все превратности судьбы великого человека, связь событийности жизни и таинства творчества гениального композитора. А главный подтекст — это музыка, которая всегда «досказывает». Фото: culture.ru Исполнительские силы спектакля оказались мощными по всем статьям. На сцене — совместная игра и пение самих режиссеров и актеров-студентов факультета. Голоса подкупали красотой и силой, исполнение — чистотой интонации и выразительностью музыкальных фраз. Окончательно покорил своим стройным звучанием общий хор a capella.

Замечательная Александра Гладышева была очень органична и прелестна в роли Фанни. Ее красивый французский прононс, почти идеальный, очень украшал спектакль. Три возраста Чайковского исполнили — режиссер Алена Юлина, Алексей Шевченко , Семен Басалаев — внешне очень хорошо подобранные типажи.

Вообще, хочется сказать про всех создателей и исполнителей спектакля очень хорошо и поблагодарить за отличную работу.