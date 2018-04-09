В Москве отобрали 220 новых участников проекта «Музыка в метро»

По итогам конкурсного отбора 220 новых солистов и групп получили аккредитацию на выступления в столичной подземке в рамках третьего сезона проекта «Музыка в метро», новые участники выступят перед пассажирами уже в середине апреля, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Живые прослушивания музыкантов проходили с 12 по 16 марта в Центре профориентации Московского метрополитена. Экспертное жюри оценивало конкурсантов по нескольким параметрам: техника и качество исполнения, визуальная подача и общее впечатление. В состав экспертного жюри вошли звезды шоу-бизнеса, эксперты в сфере культуры и развлечений, а также участники проекта «Активный гражданин», голосовавшие за расширение проекта.

«С каждым годом все больше исполнителей желают выступать в метро. Заявки на участие в третьем сезоне проекта «Музыка в метро» поступили от 1150 исполнителей и групп, более 400 приняли участие в живых прослушиваниях. Мы расширяем проект и выходим на качественно новый уровень. В этом году выбрано большее количество участников, чем предполагалось ранее — вместо 200 солистов и групп аккредитацию получили 220 участников», — сказал первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

Он добавил, что уже в апреле количество специально отведенных площадок для выступлений артистов в метро и на МЦК увеличится с 18 до 32.

«Новые исполнители оказались очень талантливыми и разноплановыми, именно поэтому было принято решение увеличить количество отобранных коллективов до 220», — пояснил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров

Список исполнителей, прошедших отбор и получивших аккредитацию на год, опубликован на сайте music.mosmetro.ru.

Проект «Музыка в метро» стартовал весной 2016 года. Он стал долгожданным событием для многих городских музыкантов, которые начали официально давать концерты на специально организованных площадках. За три года существования проекта прошло более 30 тысяч выступлений артистов, а количество площадок увеличилось с трех до 32.