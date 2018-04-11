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И песнь хоровая, что реченька льется
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И песнь хоровая, что реченька льется 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В пятницу, 13 апреля, в «Коломенском» стартует масштабный фестиваль «Русь певчая».
Каждую пятницу до 9 мая музей-заповедник будет превращаться в вотчину православной духовной музыки.
Окунуться в глубину веков под стройный хор детских голосов можно в Театральной хоромине дворца царя Алексея Михайловича.
13 апреля для гостей фестиваля выступят Сводный концертный хор Детской музыкальной школы имени Бородина и Детской школы искусств № 14. Концерт начнется в 18:00. Вход осуществляется по бесплатным билетам музея.
Фестиваль «Русь певчая» уже успел стать доброй традицией — в этом году он проходит уже в девятый раз. Знакомство с наследием духовной культуры продлится почти до середины мая — его апогеем станет концерт на Вознесенской площади с участием лауреатов всероссийских и международных конкурсов «Голоса Великой Победы».
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