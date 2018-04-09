В библиотеке на Чистова смастерили пасхальные сувениры

Творческий мастер-класс для юных читателей «Пасхальный сувенир» организовали в библиотеке №127, которая расположена на улице Чистова в районе Текстильщики. Об этом рассказала заведующая библиотекой Татьяна Долгая.

— Дети вместе с сотрудниками библиотеки красили скорлупки акрилом, украшали яйца различным декором, а также собирали фигурку зайца. Наш пасхальный мас тер-класс всем ребятам понравился, — заявила Татьяна Долгая.

Напомним, что библиотека №127 расположена по адресу улица Чистова, дом 15/15. (мю)