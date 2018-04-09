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В библиотеке на Чистова смастерили пасхальные сувениры
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В библиотеке на Чистова смастерили пасхальные сувениры 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Творческий мастер-класс для юных читателей «Пасхальный сувенир» организовали в библиотеке №127, которая расположена на улице Чистова в районе Текстильщики. Об этом рассказала заведующая библиотекой Татьяна Долгая.
— Дети вместе с сотрудниками библиотеки красили скорлупки акрилом, украшали яйца различным декором, а также собирали фигурку зайца. Наш пасхальный мас  тер-класс всем ребятам понравился, — заявила Татьяна Долгая.
Напомним, что библиотека №127 расположена по адресу улица Чистова, дом 15/15. (мю)
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