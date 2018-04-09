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Международный театральный фестиваль «Твой шанс»
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Международный театральный фестиваль «Твой шанс» 

Ревизор.ru 50 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Студентам и выпускникам театральных вузов предоставляется уникальная возможность представить свои постановки на профессиональной сцене. В разные годы в театральном фестивале «Твой шанс» принимали участие звёзды ведущих российских театров: Театра-студии под руководством Олега Табакова, Мастерской Петра Фоменко, Театра им. В. Маяковского, Театра им. Е. Вахтангова, МХТ им. Чехова.
В театральном фестивале «Твой шанс» в СТД «На Страстном», сцена которого становится площадкой для творческих открытий, обмена опытом и обсуждений, участвуют студенты лучших театральных школ России и зарубежья. С каждым годом география фестиваля расширяется.
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