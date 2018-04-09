Ещё
Рахманиновский фестиваль в Тамбове вошёл в ТОП-10 культурных событий России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рахманиновский фестиваль в Тамбове вошёл в ТОП-10 культурных событий России 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В десятку самых интересных и популярных фестивалей страны вошёл Международный музыкальный фестиваль имени С. В. Рахманинова, который ежегодно проходит на Тамбовщине. Рейтинг составили специалисты аналитического агентства ТурСтат.
В этом году музыкальный фестиваль посвящен 145-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. До 13 мая пройдёт 25 концертных программ. Так, 12 апреля в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» выступит известных скрипач Карэн Шахгалдян. Он исполнит произведения Дебюсси, Франка, Крейслера и Мусоргского. А 18 мая на площади Музыки состоится опен-эйр постановка оперы Рахманинова «Алеко».
Также в топ-10 весенних культурных событий этого года, популярных у туристов, вошли: фестиваль «Московская весна A Cappella», фестиваль балета Dance Open в Санкт-Петербурге, музыкальный фестиваль «Весна в Клину» и кинофестиваль «Красногорский» в Московской области, кинофестиваль «Литература и кино» в Ленинградской области, театральный фестиваль «Золотая провинция» в Пензенской области, выставка «Уральская неделя исскуств» в Челябинской области, балетный фестиваль в Чебоксарах и бард-фестиваль «Музыка сердец» в Нижегородской области.
АиФ: последние новости
В Воронеже пройдет большой рок-концерт «Театра иллюзий» Заслуженный артист России Алексей Глызин даст в Воронеже сольный концерт Федор Добронравов после болезни сыграет спектакли в Воронеже и Липецке
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Ходченкова, Машков и Петров сыграют спецагентов
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение