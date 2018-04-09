Рахманиновский фестиваль в Тамбове вошёл в ТОП-10 культурных событий России

В десятку самых интересных и популярных фестивалей страны вошёл Международный музыкальный фестиваль имени С. В. Рахманинова, который ежегодно проходит на Тамбовщине. Рейтинг составили специалисты аналитического агентства ТурСтат.

В этом году музыкальный фестиваль посвящен 145-летию со дня рождения Сергея Рахманинова . До 13 мая пройдёт 25 концертных программ. Так, 12 апреля в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» выступит известных скрипач Карэн Шахгалдян. Он исполнит произведения Дебюсси, Франка, Крейслера и Мусоргского. А 18 мая на площади Музыки состоится опен-эйр постановка оперы Рахманинова «Алеко».

Также в топ-10 весенних культурных событий этого года, популярных у туристов, вошли: фестиваль «Московская весна A Cappella», фестиваль балета Dance Open в Санкт-Петербурге, музыкальный фестиваль «Весна в Клину» и кинофестиваль «Красногорский» в Московской области, кинофестиваль «Литература и кино» в Ленинградской области, театральный фестиваль «Золотая провинция» в Пензенской области, выставка «Уральская неделя исскуств» в Челябинской области, балетный фестиваль в Чебоксарах и бард-фестиваль «Музыка сердец» в Нижегородской области.