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Объявлена третья пятёрка артистов «НАШЕСТВИЯ — 2018»
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Объявлена третья пятёрка артистов «НАШЕСТВИЯ — 2018» 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Список артистов, готовящихся к выступлению на «Главном приключении года» неуклонно растёт, а «НАШЕ Радио» продолжает объявлять новых участников «НАШЕСТВИЯ» 2018.
3, 4 и 5 августа десятки тысяч любителей качественной отечественной музыки соберутся в Большом Завидове Тверской области, чтобы погрузиться в незабываемую атмосферу единения и праздника. В 2018 году радиостанция «НАШЕ Радио» отмечает 20-летний юбилей и, в связи с этим праздничным событием, артисты, выступающие на «НАШЕСТВИИ» 2018, исполнят все свои лучшие хиты, которые радовали слушателей «НАШЕго» на протяжении двух десятилетий.
Список музыкальных коллективов выглядит солидно: на «Главном приключении года» выступят «Animal ДжаZ», «Алиса», «LOUNA», «Калинов мост», «КняZz», «Мельница», «Пикник», «Секрет», «СерьГа», «Сплин»; и сегодня стало известно, какие еще группы присоединятся к «НАШЕСТВИЮ» 2018 предстоящим летом.
«25/17» — музыканты омской группы готовятся выступить на «Главном приключении года» уже в четвёртый раз. В прошлом году их выступление впечатлило своим неповторимым стилем, несомненно, отличающимся от общего формата, а также энергетикой Андрея Бледного, вышедшего на сцену в футболке с надписью «Wu-Tang». За прошедший год «25/17» порадовали слушателей высоко оценённым в музыкальной среде альбомом «Ева едет в Вавилон», поэтому поклонникам есть, чего ждать от выступления любимой группы.
«NOIZE MC» — музыкант готовит невероятный сюрприз для «НАШЕСТВИЯ» 2018. NOIZE MC впервые представит в Большом Завидове неожиданную коллаборацию и выйдет на сцену с оркестром русских народных инструментов Белгородской филармонии. Кстати, в последний раз музыкант выступал на «Главном приключении года» в 2013 году, поэтому основательно готовится нарушить пятилетний перерыв новым союзом.
«The Hatters» — задорное и весёлое звучание «Шляпников» на «НАШЕСТВИИ» 2017 покорило гостей фестиваля своей яркой программой и душевным исполнением. За прошедший год дискография группы пополнилась вторым студийным альбомом, так что музыкантам «The Hatters» есть, чем удивить и порадовать публику на «Главном приключении года» 2018.
«Ночные снайперы» — Диана Арбенина и Ко вернутся на сцену в Большом Завидове после перерыва. В последний раз группа выступала на фестивале в 2016 году, где стала хедлайнером первого дня. Этим летом на «НАШЕСТВИИ» 2018 все поклонники группы смогут снова насладиться культовыми хитами коллектива. Кстати, 2018 год для «Ночных снайперов» тоже юбилейный — группе исполнится 25 лет!
«Северный флот» — выступление колоритных рок-музыкантов собрало огромное количество поклонников на «НАШЕСТВИИ» 2017, зажигая огонь в сердцах, глазах и руках слушателей. Поле фестиваля окрасилось флагами и файерами. В 2018 году «Северный флот» готовится сделать свое выступление еще более ярким и захватывающим.
Напоминаем, что красочный именной билет на «Главное приключение года», выполненный в фирменном стиле мероприятия — прекрасный подарок друзьям, коллегам и близким людям!
Дальше — ещё больше громких имён, неожиданных союзов и любимой музыки! Подробности на сайте nashestvie.ru и в социальных сетях радиостанции «НАШЕ Радио».
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