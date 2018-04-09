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В Башкирию придет «Пасхальный фестиваль»
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В Башкирию придет «Пасхальный фестиваль» 

АиФ-Уфа 40 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
17 апреля в Башкирском театре оперы и балета в рамках Московского пасхального фестиваля прозвучит программа «Мировые оперные шедевры. Русские романсы, песни» в исполнении солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Об этом сообщает пресс-служба театра.
В Уфе будет представлена камерная программа фестиваля. В программе «Мировые оперные шедевры. Русские романсы, песни» принимают участие Мария Баянкина, Антонина Весенина, Татьяна Старкова (все сопрано), Илья Селиванов (тенор) и Григорий Чернецов (баритон). Художественный руководитель и партия фортепиано — Лариса Гергиева. 17 апреля она проведет в театре вокальный мастер-класс.
Московский пасхальный фестиваль, созданный в 2002 г. по инициативе художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева и Правительства РФ охватывает 145 городов России и 5 стран, ежегодно собирает сотни тысяч слушателей.
Академия молодых оперных певцов создана в Мариинском театре в 1998 году. Солисты Академии выступают на сцене Мариинского театра, в Санкт-Петербургской филармонии, в Юсуповском дворце, Музее-квартире Ф. Шаляпина, Эрмитажном театре, на других престижных площадках Санкт-Петербурга, во многих городах России, ближнего и дальнего зарубежья.
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