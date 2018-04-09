В Башкирию придет «Пасхальный фестиваль»

17 апреля в Башкирском театре оперы и балета в рамках Московского пасхального фестиваля прозвучит программа «Мировые оперные шедевры. Русские романсы, песни» в исполнении солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Московский пасхальный фестиваль, созданный в 2002 г. по инициативе художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева Правительства РФ охватывает 145 городов России и 5 стран, ежегодно собирает сотни тысяч слушателей.

Академия молодых оперных певцов создана в Мариинском театре в 1998 году. Солисты Академии выступают на сцене Мариинского театра, в Санкт-Петербургской филармонии, в Юсуповском дворце, Музее-квартире Ф. Шаляпина, Эрмитажном театре, на других престижных площадках Санкт-Петербурга, во многих городах России, ближнего и дальнего зарубежья.