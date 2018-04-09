Новый сезон «Музыка в метро» скоро начнет свою работу

Для нового сезона среди тысяч участников было выбрано 220 музыкантов. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

В состав жюри вошли звезды шоу-бизнеса, эксперты в сфере культуры и развлечений и участники «Активного гражданина», голосовавшие за расширение проекта.

Проект «Музыка в метро» запустили весной 2016 года. За три года прошло больше 30 тысяч выступлений. Количество площадок увеличилось с трех до 32. Проект стал очень популярным у столичных жителей и гостей Москвы.