Новый сезон «Музыка в метро» скоро начнет свою работу 

Для нового сезона среди тысяч участников было выбрано 220 музыкантов. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
В состав жюри вошли звезды шоу-бизнеса, эксперты в сфере культуры и развлечений и участники «Активного гражданина», голосовавшие за расширение проекта.
Проект «Музыка в метро» поддерживают известные артисты и музыканты. На площадках в метро выступали Валерий Сюткин, Григорий Лепс, Лолита, оркестр «Спасская башня» и другие.
Проект «Музыка в метро» запустили весной 2016 года. За три года прошло больше 30 тысяч выступлений. Количество площадок увеличилось с трех до 32. Проект стал очень популярным у столичных жителей и гостей Москвы.