Любимые музыкальные произведения Ивана Тургенева прозвучали на улице Петра Романова

В библиотеке № 121 на улице Петра Романова 21 апреля прошла серия мероприятий в рамках ежегодной акции «Библионочь-2018». В частности, в библиотеке прозвучали любимые музыкальные произведения Ивана Тургенева.

— Преподавателями музыкальной школы № 35 были исполнены любимые музыкальные произведения Тургенева на скрипке, гитаре и фортепиано. И на фоне этой прекрасной музыки звучали замечательные строки

тургеневской прозы о музыке. В завершение желающим было предложено закружиться в танце, — рассказала старший библиотекарь учреждения Нина Горст.

Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Петра Романова, дом 6. (ео)