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Любимые музыкальные произведения Ивана Тургенева прозвучали на улице Петра Романова
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Любимые музыкальные произведения Ивана Тургенева прозвучали на улице Петра Романова 

Управа Южнопортового района 25 апреля 2018
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 121 на улице Петра Романова 21 апреля прошла серия мероприятий в рамках ежегодной акции «Библионочь-2018». В частности, в библиотеке прозвучали любимые музыкальные произведения Ивана Тургенева.
— Преподавателями музыкальной школы № 35 были исполнены любимые музыкальные произведения Тургенева на скрипке, гитаре и фортепиано. И на фоне этой прекрасной музыки звучали замечательные строки
тургеневской прозы о музыке. В завершение желающим было предложено закружиться в танце, — рассказала старший библиотекарь учреждения Нина Горст.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Петра Романова, дом 6. (ео)
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