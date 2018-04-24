Викторина по творчеству Ивана Тургенева прошла в библиотеке на Фестивальной

В субботу, 21 апреля, в рамках «Библионочи» в библиотеке №27 района Ховрино провели программу, посвященную творчеству Ивана Тругенева. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа.

«Для любителей кино был показан фильм «Вешние воды». Молодежь попробовала свои силы и знания, отвечая на вопросы викторины «Тургенев в учебниках по литературе». Для любителей музыки был устроен небольшой концерт с участием бывших учеников музыкальной школы №46. У книжно-иллюстративной выставки «Тургенев…Музыка…Любовь», посвященной 200-летию И. С. Тургенева, были проведены беседа и обзор книг», — уточняется в сообщении.

Напомним, библиотека №27 находится по адресу: ул. Фестивальная, д.67. (то)