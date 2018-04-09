Альбом Леннона, который он подписал в день гибели, выставлен на аукцион в США за $55 тыс.

ЛОНДОН, 9 апреля. / ТАСС /. Альбом Double Fantasy Джона Леннона , который британский музыкант подписал в день своей гибели (8 декабря 1980 года), выставлен на аукцион в США за £45 тыс. ($55,2 тыс.). Об этом сообщает британская газета Daily Express.

Один из самых популярных музыкантов ХХ века сделал надпись после более чем двухчасового интервью по просьбе ведущего радиостанции RKO в Нью-Йорке Дейва Шолина. Тот убедил бывшего участника группы The Beatles сделать посвящение своему другу Гэри Уолдрону с радиостанции KCPX в Солт-Лейк-Сити. «KCPX с любовью, Йоко Оно и Джон Леннон 1980», — написал внутри альбома рок-музыкант, нарисовав также карикатуры на себя и супругу.

Теперь этот альбом выставлен на аукцион Haritage. Аукционеры надеются на то, что стоимость реликвии во время торгов значительно превысит первоначальную оценку. Как отметил официальный представитель торгового дома Джайлс Мун: «Как правило, довольно просто предсказать, за сколько могут быть проданы произведения, подписанные Beatles, однако сопоставимых с этим раритетов практически нет».

Он напомнил, что в день гибели Леннон подписал еще один альбом «человеку, который через несколько часов стал его убийцей».

Диск, который был подписан Ленноном по просьбе Марка Чэпмена , стал ключевой уликой при расследовании обстоятельств гибели музыканта в 1980 году. Преступник обронил пластинку во время задержания, а затем она была найдена случайным прохожим и попала в руки к полицейским. Когда следствие закончилось, диск вернули нашедшему его человеку вместе с благодарственным письмом от прокурора и пометками, сделанными правоохранительным органами.

Спустя 19 лет альбом был продан вместе с этими документами. И по сей день, по словам организаторов торгов, на конверте видны отпечатки пальцев убийцы, соседствующие с автографом бывшего участника группы The Beatles и датой: «Джон Леннон, 1980».