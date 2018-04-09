Библиотека имени Петра Юргенсона проведет музыкальный концерт

Библиотека имени Петра Юргенсона при поддержке театра авторской песни «Аквалибра» 15 апреля проведет концерт группы «МаксимАлиса».

Музыкальный коллектив представит гостям программу «Любви новая глава…». Посетители концерта смогут услышать как собственные композиции группы, так и композиции, в которых соединены жанры рока, поп-музыки, классики, фламенко и фолка.

Все желающих ждут по адресу: Николоямский переулок, дом 3а, корпус 4. Предварительно необходимо забронировать места.

Вход на мероприятие бесплатный, но приветствуется пожертвование небольшой суммы для группы.