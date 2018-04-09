Ещё
Библиотека имени Петра Юргенсона проведет музыкальный концерт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Библиотека имени Петра Юргенсона проведет музыкальный концерт 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Библиотека имени Петра Юргенсона при поддержке театра авторской песни «Аквалибра» 15 апреля проведет концерт группы «МаксимАлиса».
Музыкальный коллектив представит гостям программу «Любви новая глава…». Посетители концерта смогут услышать как собственные композиции группы, так и композиции, в которых соединены жанры рока, поп-музыки, классики, фламенко и фолка.
Все желающих ждут по адресу: Николоямский переулок, дом 3а, корпус 4. Предварительно необходимо забронировать места.
Вход на мероприятие бесплатный, но приветствуется пожертвование небольшой суммы для группы.
Управа Таганского района города Москвы: последние новости
Концерт авторской песни пройдет в Таганском районе Дом русского зарубежья имени Солженицына устроит литературный вечер Музыкальный спектакль «Балтийское гордое море» покажут в Доме культуры «Стимул»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ольга Бузова прокомментировала участие в новом шоу
«Игра престолов»: спойлеры 8 сезона и безумные теории5
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Лучшие фильмы о проституции13
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение