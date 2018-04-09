Ещё
В нижегородском планетарии прозвучит «Космический джаз»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В нижегородском планетарии прозвучит «Космический джаз» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Концерт приурочен к Международному дню первого полета человека в космос. В программу войдут классические и современные джазовые композиции, блюз, музыка из советских кинофильмов, джаз в аранжировках русских народных мелодий, а также любимые песни космонавтов. Партию фортепиано и вокала исполнит солистка Президентского оркестра России, член Московского Союза композиторов, лауреат международных конкурсов и джаз-фестивалей, руководитель джаз-фьюжн группы «Комнаты» Екатерина Черноусова.
Концерт начнется в 19.00.
Ревизор.ru: последние новости
"Вернувшиеся" — театр будущего С 13 по 29 апреля в Москве пройдёт Международный театральный фестиваль "Твой шанс" Один из основателей Deep Purple выступит с концертом в Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ольга Бузова прокомментировала участие в новом шоу10
«Игра престолов»: спойлеры 8 сезона и безумные теории5
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение