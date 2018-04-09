В нижегородском планетарии прозвучит «Космический джаз» 

Концерт приурочен к Международному дню первого полета человека в космос. В программу войдут классические и современные джазовые композиции, блюз, музыка из советских кинофильмов, джаз в аранжировках русских народных мелодий, а также любимые песни космонавтов. Партию фортепиано и вокала исполнит солистка Президентского оркестра России, член Московского Союза композиторов, лауреат международных конкурсов и джаз-фестивалей, руководитель джаз-фьюжн группы «Комнаты» Екатерина Черноусова.
Концерт начнется в 19.00.