«Я думала, это наши песни». Как японка стала петь старинные русские романсы

Японская певица с редким голосом — меццо-сопрано — ездит по России и Японии с концертами, на которых, облачившись в кимоно, исполняет русские романсы, чем немало удивляет публику. Зачем ей это, сложно ли было учить русский язык, кто помог ей начать петь романсы, как она познакомилась с концертмейстером Федора Шаляпина и любят ли японцы наши песни — в материале «АиФ-Волгоград»

Не узнала Волгоград

Недавно Каёко Амано посетила Волгоград, приехав сюда с концертом. Это уже второй по счету раз, когда она приезжает в город-герой. «Впервые побывала здесь в 2009 году. Тогда на дворе был май и светило солнце. А сейчас на улице кругом снег, как будто зима. Когда на самолете подлетала к аэропорту, не узнала город», — со смехом рассказывает Каёко. Певица отмечает, что Волгоград сильно изменился с тех пор, и теперь нравится ей еще больше. Неизгладимое впечатление на нее произвел обновленный аэропорт.

Чуть не спутала романс с шансоном

Когда-то давно Каёко услышала в поезде по радио русский романс. Тогда она чуть не спутала его с французским шансоном и загорелась желанием научиться его исполнять. «Это очень красивая музыка, от нее мурашки бегут по коже», — признается она. Но мечта сбылась не сразу. Началось все с того, что она сразу после окончания вуза в городе Осака отправилась вслед за мужем-дипломатом в Москву. Там они оба начали учить русский язык. «Было очень тяжело. Мы взяли с собой нашу маленькую дочку. Дети легко схватывают язык, и так получилось, что она стала моим педагогом», — вспоминает Каёко с улыбкой.

Училась у концертмейстера Шаляпина

В Москве Каёко встретился хороший педагог — Надежда Малышева , та самая женщина, выступавшая концертмейстером знаменитого Федора Шаляпина. Затем Каёко познакомилась с оперной певицей, народной артисткой РСФСР Галиной Писаренко . «Она тоже учила меня. Занималась со мной бесплатно по два раза в неделю. А потом позвала в Московскую консерваторию имени Чайковского и я ее окончила», — рассказывает Каёко. По ее словам, до этого у нее тоже было музыкальное образование, в Осака она окончила институт.

В Японии любят русские песни

На сцену с русскими романсами Каёко вышла в 1991 году. Сейчас она ездит с гастролями не только по России, но и Японии. В последней, по ее словам, очень любят нашу музыку. «В Японии знают много русских народных песен. Когда я училась в школе, на уроках мы пели их на своем языке. Я думала, что это наши песни. Когда приехала в Россию и услышала их в оригинальном исполнении, очень удивилась и подумала, зачем они исполняют их по-русски?», — со смехом делится воспоминаниями Каёко. Сейчас, по ее словам, в японских школах наши народные песни не учат. «Раньше у нас еще было много кафе, где включали русскую музыку. Теперь их осталось всего несколько», — добавляет она.

Каёко отмечает, что японские и русские народные песни чем-то похожи. По ее словам, у нее на родине любят нашу культуру. «У вас высокое искусство, его у нас его обожают. Японцы любят не только вашу музыку, но и картины и даже спорт», — рассказывает певица. Каёко отмечает, что, несмотря на напряженные политические отношения между Россией и Японией, наши народы друг другу не враги. Она пытается с помощью искусства укрепить культурные связи.

Певица также рассказала, что в Японии знают о Волгограде и Сталинграде, причем даже дети, которым о них рассказывают в школе на уроках истории.

Дочь разрешила остаться в России

Возвращаясь из России, Каёко привозит друзьям в качестве сувенира матрешку и приглашает к себе в гости попробовать приготовленный ею борщ. В Японии она бывает не так уж часто, несмотря на то, что дочь и супруг живут там. «Я не хочу домой, хочу жить и выступать у вас. Муж меня понимает, мы с ним свободолюбивые люди, вкладывающие много времени в свою работу, хоть и скучаем друг по другу», — рассказывает Каеко. Кстати, разрешила остаться в России ей, как ни странно именно дочь, которая на тот момент была еще маленькая. После распада СССР муж Каеко уехал жить обратно в Японию вместе с ребенком. «Он сказал мне, если дочь не будет против, можешь остаться в России», — вспоминает она.

Очи черные и кимоно

На своих концертах Каеко исполняет такие романсы, как «Отцвели уж давно хризантемы в саду», «Только раз бывают в жизни встречи», «Очи чёрные», «Не уходи, побудь со мною», «Гори, гори, моя звезда», «Бубенцы», «Утро туманное», «Я помню вальса звук прелестный». Поет она их в кимоно. По ее словам, этот наряд сейчас редко надевают даже в Японии. «У нас в него облачаются на Новый год и на какие-то важные даты. Раньше каждая мама своей дочке заказывала в ателье кимоно. Это достаточно дорогая одежда», — отмечает она.