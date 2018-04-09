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В Дарвиновском музее состоялся последний в этом сезоне концерт «Новой оперы»
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В Дарвиновском музее состоялся последний в этом сезоне концерт «Новой оперы» 

Твоя Газета 48 минут назад
Фото: Твоя Газета
В Дарвиновском музее состоялся концерт артистов «Московского театра „Новая опера“ им. Е. В. Колобова» «Музыкальный круиз», который стал последним в этом сезоне. В программе вечера прозвучали романсы П. И. Чайковского, Г. В. Свиридова, А. С. Даргомыжского, М. П. Мусоргского, арии из опер Н. А. Римского-Корсакова, Дж. Россини.
Солисты также исполнили джазовые композиции из оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс», арии из мюзиклов и оперетт «Чикаго» Дж. Кандера, «Скрипач на крыше» Дж. Бока, «Орфей в аду» Ж. Оффенбаха, «Паганини» Ф. Легара и другие произведения.
Вечер проходил в экспозиционном зале музея «Многообразие жизни на Земле», где представлены самые разные уголки нашей планеты — тропические леса, саванны, горные вершины, моря, океаны, Арктика и Антарктика. Необычная, зрелищная атмосфера, хорошая акустика, яркое и выразительное выступление артистов были неоднократно отмечены зрительскими восклицаниями «браво». Концерт завершился бурными аплодисментами благодарной публики.
«Музыкальный круиз» завершил весенний сезон концертов солистов Московского театра «Новая опера» в Дарвиновском музее. Следующий сезон откроется осенью 2018 года в обновленном кинозале.
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