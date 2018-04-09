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Таисия Повалий представила новую песню на стихи Михаила Гуцериева
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Таисия Повалий представила новую песню на стихи Михаила Гуцериева 

Говорит Москва 55 минут назад
Фото: Говорит Москва
Её уже можно услышать на волнах популярных радиостанций страны.
«Моё сотрудничество с поэтом Михаилом Гуцериевым началось в 2013 году. За это время я спела четыре суперхита на его великолепные стихи. Почему так нескромно говорю о «суперхитах»? А как ещё назвать песни, которые постоянно крутятся на радио, которые собрали огромное количество наград и премий, нашли отклик в сердцах слушателей и в моём собственном сердце? Вы представляете, какое это счастье для артиста, петь песню, которая тебе нравится и осознавать, что её любит и публика?!», — отметила Повалий.
По её словам, сейчас ни один концерт не обходится без композиций «Сердце — дом для любви», «Чай с молоком», «Твоих рук родные объятья».
«Михаилу Гуцериеву удаётся заглянуть в самую глубину человеческой души, схватить её суть, облечь в стихотворную форму», — добавила она.
Песни Повалий неоднократно звучали в финале фестиваля «Песня года», награждались другими музыкальными наградами, в том числе премиями «Шансон года» и «Золотой граммофон».
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