Объявлены участники зин феста в галерее ГРАУНД

Участниками II Международного фестиваля ГРАУНД зин фест, который посвящен малым издательским проектам и независимым музыкальным лейблам, стали 83 инициативы. Они будут представлены на площадках галереи на Песчаной и Ходынке в Москве, где в течение трех дней пройдут ярмарки, лекции, конференции, презентации и мастер-классы. Среди участников фестиваля — 68 независимых издательств и инициативных групп из Германии, Италии, Польши и других стран: швейцарский проект Nieves, французы Lendroit Editions, голландское объединение Knust Press. В галерее ГРАУНД Песчаная можно будет увидеть художественные каталоги, фотокниги, монографии, литературные альманахи, микрожурналы, тиражную графику и традиционные книги художника. На Ходынке развернется музыкальная программа: ярмарка рекорд-лейблов и редких записей экспериментальной музыки, концерты и лекции деятелей музыкального самиздата и саунд-арта.

Источник: пресс-релиз