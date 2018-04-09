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Объявлены участники зин феста в галерее ГРАУНД
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Объявлены участники зин феста в галерее ГРАУНД 

АртГид 17 минут назад
Фото: АртГид
Участниками II Международного фестиваля ГРАУНД зин фест, который посвящен малым издательским проектам и независимым музыкальным лейблам, стали 83 инициативы. Они будут представлены на площадках галереи на Песчаной и Ходынке в Москве, где в течение трех дней пройдут ярмарки, лекции, конференции, презентации и мастер-классы. Среди участников фестиваля — 68 независимых издательств и инициативных групп из Германии, Италии, Польши и других стран: швейцарский проект Nieves, французы Lendroit Editions, голландское объединение Knust Press. В галерее ГРАУНД Песчаная можно будет увидеть художественные каталоги, фотокниги, монографии, литературные альманахи, микрожурналы, тиражную графику и традиционные книги художника. На Ходынке развернется музыкальная программа: ярмарка рекорд-лейблов и редких записей экспериментальной музыки, концерты и лекции деятелей музыкального самиздата и саунд-арта.
Источник: пресс-релиз
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