Композитор Владимир Дашкевич рассказал об увлечениях своих четверых внуков 

Владимир Дашкевич в 1973 году написал «сказочную тему» для фильма «Капля в море». Позже она стала заставкой к передаче «В гостях у сказки». Композитор писал симфонии, мюзиклы, оперы, а недавно он получил премию «Ника» за лучшую музыку к фильму «Три сестры». Мэтр дал интервью, в котором рассказал о своей семье. Он также отметил, что продолжает писать музыку для кино и театра.
По его словам, он сотрудничает со многими артистами, но сейчас для него на первом месте стоит семья. У Владимира Сергеевича и его супруги есть дочь Ольга, которой уже 45 лет. Она врач, доктор наук, а также многодетная мама. Женщина подарила Дашкевичу четверых внуков. «Моей старшей внучке Александре 25, она, как и ее папа, занимается организацией производства. Внуку Андрею 22 года, он оканчивает факультет почвоведения МГУ. Анне — 13, мечтает работать в кино, а самой младшей Оле 4 годика. Все они — моя команда!», — рассказал композитор.
Его не расстроило то, что пока никто из них не пошел по его стопам. Владимир Сергеевич пояснил, что сам стал заниматься музыкой, когда уже учился в Институте тонких химических технологий. Он даже получил диплом и пошел работать на завод, но потом узнал о семинарах для самодеятельных композиторов и поступил туда. Позже преподаватели настояли на том, чтобы Дашкевич поступил в Гнесинку, об этом сообщает EG.ru.