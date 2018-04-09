Лирические концерты ждут посетителей Шолоховской библиотеки на Преображенке

В апреле Центральная библиотека имени М. А. Шолохова порадует жителей нашего района лирическими концертами.

О любви споют на концерте «Музыка вновь слышна». Именно так задумали программу солисты вокального клуба «Вдохновение», которых уже давно знают посетители библиотеки. Особенно понравится этот концерт тем, кто любит романсы — их любимый жанр будет достойно представлен в программе. Концерт запланирован на 10 апреля, 15.00.

Другой концерт, «Любви негромкие слова», приготовили известные преображенцам артисты вокального коллектива «Талисман» под руководством Тамары Шабаловой. Концерт намечен на 20 апреля, 15.00.

В Шолоховской библиотеке всегда рады гостям. Жителей нашего района приглашают в уютный зал, где им подарят радость.