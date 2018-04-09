Ещё
Лирические концерты ждут посетителей Шолоховской библиотеки на Преображенке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лирические концерты ждут посетителей Шолоховской библиотеки на Преображенке 

Управа района Преображенское 29 минут назад
Фото: Управа района Преображенское
В апреле Центральная библиотека имени М. А. Шолохова порадует жителей нашего района лирическими концертами.
О любви споют на концерте «Музыка вновь слышна». Именно так задумали программу солисты вокального клуба «Вдохновение», которых уже давно знают посетители библиотеки. Особенно понравится этот концерт тем, кто любит романсы — их любимый жанр будет достойно представлен в программе. Концерт запланирован на 10 апреля, 15.00.
Другой концерт, «Любви негромкие слова», приготовили известные преображенцам артисты вокального коллектива «Талисман» под руководством Тамары Шабаловой. Концерт намечен на 20 апреля, 15.00.
В Шолоховской библиотеке всегда рады гостям. Жителей нашего района приглашают в уютный зал, где им подарят радость.
Управа района Преображенское: последние новости
Хоровая студия «Малиновка» стала участником фестиваля Молодые преображенцы показали отличное знание истории Фестиваль «КомМиссия» пройдет на Преображенке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ольга Бузова прокомментировала участие в новом шоу10
«Игра престолов»: спойлеры 8 сезона и безумные теории5
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение