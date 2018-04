Обратная сторона профессии: оперная певица 

Когда вы увлеклись пением? И как поняли, что опера — это ваше призвание?

Что нужно для того, чтобы стать великой оперной певицей? Помимо таланта.

Мне кажется, шанс, случай. Настойчивость. Усидчивость. Работоспособность и харизма. Талант — на последнем месте. И, конечно, сердце, открытое публике. Потому что если ты приходишь зарабатывать на концерт или на спектакль, то ничего не получится. Если отдать нечего, то это все впустую.

Вы соблюдаете какую-то особенную диету?

Соблюдаю, но не вокальную. Перед пением я не пью зеленый чай, потому что он очень понижает давление и можно просто не допеть. Давление в связках повышается при пении. Если у тебя общий тонус низкий, то могут быть проблемы. Стараюсь не есть шоколад, орехи, не пить ничего газированного.

Чего категорически нельзя делать оперным певцам?

Кричать и ругаться. Когда повышаешь голос, давление в связках очень повышается. Если ты поешь, ты поешь на дыхании — и это нормально. А когда кричишь — это может негативно сказаться на состоянии сосудов в связках.

Что самое сложное в вашей работе?

Выстроить правильно график и суметь отказаться от того, что на самом деле тебе не очень интересно и сосредоточиться на том, что тебе нравится. Очень интересные проекты делает симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», часто в них участвую. Например, такие концерты, как Barcelona&Queen. Это не оперный концерт, но лично мне он кажется очень интересным.

Расскажите чуть подробнее об этом проекте.

Доводилось ли вам раньше работать в дуэте с рок-певцами?

Да, первый такой опыт был в прошлом году, в Кремлевском дворце, на концерте «Золотые хиты рока». Это тоже был проект симфонического оркестра «Русская филармония». С ребятами мы исполняли две песни с альбома «Барселона». Я думаю, у рок-музыкантов и оперных певцов разные задачи. Задача рокеров — зажечь аудиторию. А у оперных певцов — прочувствовать, прожить музыку, как ее задумал композитор. Нам есть, чему друг у друга поучиться. Я очень рада, что существуют такие проекты, в которых музыканты, выступающие в разных жанрах, могут работать вместе и создавать такую волшебную музыку.

У вас есть кумир?

Нет, я живу по принципу «не сотвори себе кумиров».

С кем бы вы хотели спеть дуэтом?

Я в своей жизни много, с кем пела дуэтом, и мне как-то очень всегда везло на партнеров. С кем-то конкретно — даже не знаю. Так получалось, что все партнеры, с кем я пела, и были как раз теми, с кем я хотела бы выступить.

На какой сцене вам нравится выступать?

На любой. Главное, чтобы была хорошая акустика или хороший звукорежиссер.

А на эстраду уйти не думали? Там, говорят, все проще…

Думала. Но не на эстраду. Мне всегда было очень интересно петь романсы. Это тоже довольно интересная история: кстати, сейчас очень востребованная. Но как-то не сложилось. Хотя, я часто пою на канале «Культура» в романсных программах.

Услышать Дарью Зыкову можно будет на концерте 18 апреля на шоу Queen & Barcelona. Show Must Go On. Вместе с симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония» и шведскими рок-звездами Магнусом Баклундом и Йоханом Бодингом она исполнит композиции из альбома Barcelona, а также хиты группы Queen — We are the Champions, Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Show Must Go On и другие.