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Участие Юлии Самойловой в «Евровидении» снова под угрозой?
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Участие Юлии Самойловой в «Евровидении» снова под угрозой? 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
В европейских СМИ циркулируют слухи, что российскую певицу Юлию Самойлову могут вновь лишить права представлять свою страну на конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Португалии.
«Я надеюсь, что речь будет идти о музыке, об исполнителях, о песнях. Но мы не знаем, что к тому времени может произойти. Россия подготовила очень интересное выступление. Но вы знаете, какова сейчас политическая обстановка в мире», — заявил координатор музыкального конкурса в Германии Томас Шрайбер в интервью немецкой газете Deutsche Welle.
Напомним, песня Юлии I Won’t Break была высоко оценена международной аудиторией, однако многие раскритиковали клип на эту композицию. А вам он нравится?
Фото: Instagram
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