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Юлия Самойлова озвучила свою цель на «Евровидении»
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Юлия Самойлова озвучила свою цель на «Евровидении» 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Певица Юлия Самойлова, которая в мае представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», считает своей главной задачей в Лиссабоне достойное выступление. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.
"Мне важно участие, достойно спеть, получить удовольствие от нахождения в Португалии, общения с участниками", — сказала Самойлова.
Певица также раскрыла некоторые подробности конкурсного номера. На сцене Самойлова будет не одна. «Со мной будет замечательная команда — авторы песни. Они будут поддерживать меня в качестве бэк-вокалистов», — отметила она.
Самойлова выступит с песней I Won't Break, которую написали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.
Конкурс песни «Евровидение-2018» пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, — 10 мая, а финал — 12 мая.
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