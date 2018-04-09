Юлия Самойлова озвучила свою цель на «Евровидении»

МОСКВА, 9 апреля. / ТАСС /. Певица Юлия Самойлова , которая в мае представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», считает своей главной задачей в Лиссабоне достойное выступление. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

"Мне важно участие, достойно спеть, получить удовольствие от нахождения в Португалии, общения с участниками", — сказала Самойлова.

Певица также раскрыла некоторые подробности конкурсного номера. На сцене Самойлова будет не одна. «Со мной будет замечательная команда — авторы песни. Они будут поддерживать меня в качестве бэк-вокалистов», — отметила она.

Самойлова выступит с песней I Won't Break, которую написали Леонид Гуткин , Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Конкурс песни «Евровидение-2018» пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, — 10 мая, а финал — 12 мая.