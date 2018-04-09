​Музыкальные страсти в Страстную субботу 

В восьмой раз в Казани стартовал Международный фестиваль «Рахлинские сезоны». Обозреватель «Казанского репортера» побывал на его открытии. АЛМАЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ — Репертуар — моя привилегия. Как хочу, так и выбираю, — улыбнулся Сладковский, отвечая на традиционном пресс-подходе на вопросы журналистов. — Но этот фестиваль посвящен основателю оркестра, а он был великолепным интерпретатором западно-европейской классики. И это формирует идеологию «Рахлинских сезонов». Есть божий промысел, есть старые задумки, есть блистательные исполнители, ни разу не приезжавшие в Казань. Из этого и рождается программа. Одна только статистика нынешнего фестиваля способна поразить любое воображение. За пять дней на сцену Государственного Большой концертный зала имени Салиха Сайдашева выйдут три дирижера — глава Центра исполнительских видов искусств провинции Цзянсу профессор Кристофер Чен, чья изысканная техника покорила мир, главный дирижер Театра Сантьяго де Чили Константин Чудовский и художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ Александр Сладковский, семь блистательных солистов — пианисты Дмитрий Ишханов (Мальта), Люка Дебарг (Франция), виолончелист Даниэль Мюллер-Шотт (Германия) и, конечно же, россияне — пианисты Лукас Генюшас, Павел Нерсесьян, скрипач Сергей Крылов и органистка Евгения Кривицкая. — Отбор солистов ведется очень серьезный, — подытожил перечень звезд Сладковский. — Всякий, кто выйдет с нами на сцену, проходит конкурс. Год от года оркестр набирает качество звучания, признанное на высоком международном уровне. Мы в центре внимания телеканалов Mezzo и Россия-Культура, радио Орфей, ведущего мирового интернет-канала классической музыки Medici.tv… Секрет такого успеха? Нас здесь невероятно мощно поддерживают. Я же знаю, что происходит в других коллективах страны…В последнее время маэстро часто покидает свой коллектив, чтобы продирижировать другими музыкантами. Совсем недавно он вернулся из турне по Китаю вместе с Российским национальным оркестром, неделю назад вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е. Ф. Светланова открыл в Москве «Рахманиновские дни», а сразу после открытия фестиваля отправился в Рим продирижировать вместо заболевшего Юрия Темирканова серией из трех концертов с оркестром «Санта Чечилия». И в этом тоже видится уровень признания мастерства татарстанских симфоников и его руководителя. — Я выступаю в роли культурного посла Татарстана, — уточнил Александр Витальевич. — Побывал в Поднебесной империи, посмотрел, и сегодня мы уже ведем переговоры с продюсером, который специально приехал в Казань, о турне нашего оркестра по Китаю в конце этого календарного года. И вообще, за все, что происходит с оркестром, отвечаю только я. Если есть какие-то претензии — подавайте в письменном виде, будем корректировать, — пошутил Сладковский, услышав третий звонок. — А сейчас всех прошу в зал. ПРОЯВИТЬ НЮАНСЫ, КОТОРЫЕ ДРУГИЕ НЕ ЗАМЕЧАЮТ В первом отделении прозвучали два произведения Людвига ван Бетховена — Увертюра «Кориолан», ор.62 и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, op.19. Энергичные жесткие аккорды первого из них, его тревожные ритмы и молящие интонации как нельзя лучше подходили к ощущениям Страстной субботы, когда, собственно, и стартовали «Рахлинские сезоны» 2018 года. Сладковский своей трактовкой напомнил, что творящего неправое дело ждет разрушение и гибель человеческой личности, и каждого из нас заставил задуматься о выборе своего жизненного пути. Но событием первого отделения все же стал не маэстро, а тринадцатилетний мальтийский пианист Дмитрий Ишханов. Трудно поверить, что этот чрезвычайно невысокий росточком мальчик с широко открытыми, немного наивными глазами — обладатель многочисленных международных титулов, давший свой первый концерт в пятилетнем возрасте. Его родители, сопровождающие юного пианиста в этой поездке, родом из Армении, Дима родился в России, сейчас они живут на Мальте, а учится мальчик в Кельнской высшей школе музыки — Hochschule für Musik Köln. — В Москве у него была няня Виолетта Маилян — бакинская армянка, по специальности учитель музыки. Она-то и привила любовь к музыке, — охотно делилась воспоминаниями мама Димы. — В три года сын впервые сел за фортепиано, к шести, когда занял второе место на первом же своем конкурсе в Италии, уже стал знаменитостью на Мальте, его стали узнавать на улицах, в восемь лет журналисты окрестили его гением. — Слово «гений» ко мне не подходит, — тут же уточнил Дима. — Мне, конечно, дан талант, но я понимаю, что значит учить произведение и сколько требуется сил, чтобы стать известным исполнителем. Те, кто не видит моей ежедневной работы, говорят, что я гений. А с другими предметами у меня не всегда хорошо получается. Математику я люблю. И в школу я стараюсь по возможности ходить. Мне многое там прощается: отпускают на концерты, например, и я пропускаю занятия, мне дают меньше домашнего задания. — Но мы бы не смогли приехать в Казань, не будь сейчас каникул, — улыбнулась мама. — А вообще Дима очень размышляющий мальчик. Ему во всем надо дойти до сути. И еще он очень критически к себе относится. Вот сейчас отыграет концерт и будет анализировать, что у него не получилось на сей раз. — А как же обычные радости детства? — не удержался я. Дима с удивлением посмотрел на меня: — Если день хорошо распланировать, то можно так сделать, чтобы успевать и в школу, и музыкой позаниматься, и даже останется свободное время. Проблема только в том, что мои друзья не всегда могут под мой план подстроиться: ребята идут играть сразу после школы, а я после школы музыкой занимаюсь и только потом можно себе позволить побегать, попрыгать. А вот вопрос о мечте повергает Диму в долгую задумчивость. — Нет у меня особой мечты, — несколько грустно подводит он итог своим раздумьям. — Мечтаю, конечно, чтоб стать известным музыкантом, хорошим человеком… Но это все так… За Ишхановым очень интересно наблюдать. Когда он на сцене, то кажется, что музыка насквозь пронизывает его всего. Каждым мускулом, каждым членом своего тела Дмитрий зримо переживает исполняемое произведение. И удивительно нежное piano при исполнении энергичного бетховенского концерта воспринимается как прилюдное обнажение нежной души пианиста. Свободно-импровизационная вариационность и философическое раздумье, заключенные в произведении последнего классика и первого романтика, как иногда называют Бетховена, оказались удивительно близки внутренней сущности исполнителя. — Моя задача — проявить нюансы, которые другие не замечают, — признавался перед выходом Ишханов. И ему это в полной мере удалось. Овации, не смолкавшие в течении десятка минут, были лучшим тому подтверждением. И тогда Дмитрий сыграл на бис «Посвящение» Роберта Шумана и Ференца Листа. Торжественно-строгий целомудренный гимн в его исполнении наполнился романтической проникновенностью и вселенской любовью. КОГДА ЭМОЦИИ РАСКАЛЕНЫ ДО ПРЕДЕЛА — Восьмую симфонию Шостаковича мы ни разу не играли в новейшей истории в концерте, — пытался донести до журналистов всю торжественность исторического момента Сладковский. — Я спрашивал у старожилов оркестра, играл ли ее Рахлин. Никто не вспомнил. А мне кажется, оно хорошо проецируется и на биографию Шостаковича, и на биографию Натана Григорьевича. Это одно из самых сложных сочинений мировой музыкальной культуры. Сегодня мы показываем оркестр в таком виде, в котором зритель его точно не видел, — с такой мощью, с таким масштабом… Второе отделение было полностью отдано этому пятичастному сочинению. Если в трактовке Евгения Мравинского, которому и посвящена Симфония № 8 до минор, этот 65-й opus Дмитрия Шостаковича звучал несколько приглушенно, словно рисунок ретушью, то трактовка Александра Сладковского, напротив, выпукло подчеркнула мощь духовых инструментов, доведя симфонию до уровня трагического экстаза и невероятной силы катарсиса. Неистов, властен, эмоционально-экспрессивен был в этот вечер маэстро, добиваясь этого же и от оркестрантов. Специалисты называют эту Симфонию кульминацией трагедийности в творчестве композитора: все ее части поэтапно развертывают перед слушателем историю боли и гнева, которые испытывает человек, попав в безжалостные жернова чудовищной машины уничтожения всего живого. «Сложно найти конкурента для Восьмой симфонии в интерпретации Мравинского, это касается как самой трактовки, так и поразительной музыкальности записи 1972 года, хотя записи Кондрашина также дана высокая рекомендация. Но новая версия, исполненная оркестром под управлением Сладковского лучше всех выше сравниваемых», — отмечал в рецензии на запись этой Симфонии электронный журнал MusicWeb-International. Грегор Тэсси, главный обозреватель британского журнала Musical Opinion, подробно анализирует каждый из тринадцати CD-дисков с записью всех симфоний Шостаковича, сделанных Государственным симфоническим оркестром РТ совместно с фирмой «Мелодия» в августе 2016 года, приходя к выводу, что «новый цикл Сладковского можно оценить, как лучший в исполнении, лучший в интерпретации и один из лучших записанных циклов Шостаковича доступных по всему миру». Наконец-то и казанцы смогли по достоинству оценить эту колоссальную работу музыкантов, услышав вживую вторую часть военной трилогии Дмитрия Шостаковича. Фестиваль открыт. Планка поднята на солидную высоту. Уровень задан мощнейший. Что же нас ожидает дальше, если таковым оказалось начало? Зиновий Бельцев.