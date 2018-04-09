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«Самый авторитетный диджей страны» и Ян Двуликий. Знакомимся с музыкантами AFP-2018
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«Самый авторитетный диджей страны» и Ян Двуликий. Знакомимся с музыкантами AFP-2018 

nn.ru 3 часа назад
Фото: nn.ru
Fonarev
Fonarev — это легенда российской электронной сцены, её история в одном человеке. Владимир играет с 1991 года, в его послужном списке есть всё: от первых рейвов и закрытых мероприятий для избранных до серии успешных авторских вечеринок, собственного радио шоу, успешной линейки сборников и множества релизов, а также тысяч учеников и верных последователей по всей стране.
Flux Pavilion
Вдохновленный творчеством Дэвида Боуи, The Beatles и Фрэнка Заппы сегодня Flux Pavilion не только электронный музыкант, но и композитор, продюсер и владелец лейбла «Circus Records».
Ян Блумквист
Про него говорят «Ян Двуликий», потому что с детства он увлекался рок-н-роллом, мечтая стать Миком Джаггером, а потом заинтересовался космонавтикой и стал крутить пластинки в ночных клубах Берлина. Формируя индивидуальный стиль, Блумквист понял, что хочет добиться от своих электронных сетов ощущения рок-концерта — для этой цели он смешивает меланхолию Radiohead, пульсацию электропопа и чувственность соула.
Alfa Future People — фестиваль электронной музыки и технологий, который проводится в Нижегородской области с 2013 года. Территория фестиваля закрытая и поделена на несколько зон: музыки, технологий, спорта, образования и так далее. Традиционно на AFP выступают самые известные музыканты, диджеи из разных стран. Количество зрителей — десятки тысяч человек.
AFP пройдет около поселка Большое Козино 10–12 августа. Продажу билетов на юбилейный пятый фестиваль открыли еще осенью прошлого года.
Вспомнить, как прошло мероприятие в 2017 году, можно, пересмотрев наши репортажи с места событий:
Дождь, музыка и резиновые сапоги. По следам Alfa Future People 2017.
Прекрасные, даже по колено в грязи. Девушки фестиваля Alfa Future People.
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