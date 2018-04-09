Thirty Seconds to Mars едут в Москву

Мультиплатиновая группа Thirty объявила о грандиозном европейском туре, который продлится всю весну года.

Группа считается одной из самых волнующих по части живых концертов во всем мире. Их появление на церемонии MTV потрясло зрителей: в выступлении группы была использована инновационная технология инфракрасного излучения. Thirty исполнили Walk — первый сингл будущего пятого студийного альбома.

Thirty — это Джаред Лето Шеннон Лето и Томо Милишевич. Они продали более миллионов копий альбомов во всем мире, и ежегодно их концерты проходят при переполненных залах и стадионах. Они получили множество премий, включая дюжину наград MTV, награду музыкального журнала, а также их рекорд зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса за самый продолжительный гастрольный тур в истории.

Дата: апреля года

Место: СК «Олимпийский»;;