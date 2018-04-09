Музыка разных жанров, времен и народов прозвучала в Лианозовской библиотеке

В четверг, 5 апреля, в библиотеке №57 района Лианозово прошел концерт дуэта «Мотив» — лауреата российских и международных конкурсов авторской песни. Об этом рассказал заведующий учреждением культуры Олег Климов

— Марк Аксенов (стихи, гитара, вокал) и Светлана Ермакова (стихи, гитара, вокал) представили коллекцию музыки различных жанров, времен и народов. Кроме того, в рамках мероприятия Марк Аксенов презентовал гостям авторский сборник стихов «Игры со временем», — уточнил Олег Климов.

Напомним, адрес библиотеки №57: Алтуфьевское шоссе, дом 91. (вт)