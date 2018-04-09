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Музыка разных жанров, времен и народов прозвучала в Лианозовской библиотеке
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Музыка разных жанров, времен и народов прозвучала в Лианозовской библиотеке 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В четверг, 5 апреля, в библиотеке №57 района Лианозово прошел концерт дуэта «Мотив» — лауреата российских и международных конкурсов авторской песни. Об этом рассказал заведующий учреждением культуры Олег Климов.
— Марк Аксенов (стихи, гитара, вокал) и Светлана Ермакова (стихи, гитара, вокал) представили коллекцию музыки различных жанров, времен и народов. Кроме того, в рамках мероприятия Марк Аксенов презентовал гостям авторский сборник стихов «Игры со временем», — уточнил Олег Климов.
Напомним, адрес библиотеки №57: Алтуфьевское шоссе, дом 91. (вт)
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