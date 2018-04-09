14 и 15 апреля Ирина Богушевская выступит с концертом «Детская площадка» 

«Детская площадка» — это интерактивное шоу, увлекательное путешествие по жанрам и стилям, в котором дети становятся полноправными участниками действия: отгадывают загадки, подсказывают взрослым, подпевают, хлопают и топают, а иногда даже мычат и мяукают!
Фото: пресс-служба концерта
Многие песни из этой программы уже записаны в студии и вышли на иллюстрированных пластинках «Детская площадка №1» и «№2». Проект получил не только прекрасные отзывы детей и родителей, но и Национальную премию индустрии детских товаров как лучшее детское издание 2012 года.
Поющий продюсер и аранжировщик Ирина Богушевская год назад дебютировала на «Детской площадке» в качестве автора, примкнув к дружному тандему писателя Андрея Усачева и композитора Александра Пинегина. Так что помимо любимых хитов в программе обязательно будут премьеры!
Концерт идет в двух отделениях по 45 минут с антрактом.
Когда: 14 и 15 апреля
Где: г. Москва, ЦДХ, Крымский вал, д.10 Начало: в 12:30 Стоимость билетов: 800 — 2000 руб.
Фото: пресс-служба концерта