Музыкальный концерт пройдет в библиотеке имени Светлова

Центральная городская молодежная библиотека имени Михаила Светлова приглашает на концерт «Ее величество виолончель», который пройдет 15 апреля.

— Студентка Российской академии музыки имени Гнесиных Людмила Гайко будет солировать на этом мероприятии. Виолончелистка исполнит произведения великих композиторов. Для своего выступления она выбрала творения Иоганна Себастьяна Баха и Гаспара Касадо, — рассказали в библиотеке.

Отметим, что концертмейстером будет Екатерина Логвинюк, преподаватель Детской школы искусств имени Николя Римского-Корсакова.

Вход свободный по регистрации.

Мероприятие начнется в 20:00 по адресу: улица Большая Садовая, дом 1.