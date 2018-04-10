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Музыкальный концерт пройдет в библиотеке имени Светлова
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Музыкальный концерт пройдет в библиотеке имени Светлова 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Центральная городская молодежная библиотека имени Михаила Светлова приглашает на концерт «Ее величество виолончель», который пройдет 15 апреля.
— Студентка Российской академии музыки имени Гнесиных Людмила Гайко будет солировать на этом мероприятии. Виолончелистка исполнит произведения великих композиторов. Для своего выступления она выбрала творения Иоганна Себастьяна Баха и Гаспара Касадо, — рассказали в библиотеке.
Отметим, что концертмейстером будет Екатерина Логвинюк, преподаватель Детской школы искусств имени Николя Римского-Корсакова.
Вход свободный по регистрации.
Мероприятие начнется в 20:00 по адресу: улица Большая Садовая, дом 1.
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