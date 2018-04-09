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На Магаданской устроят концерт
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На Магаданской устроят концерт 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Концертная программа под названием «Малиновый звон» пройдёт в центре социального обслуживания населения Лосиноостровского района. Посетить концерт сможет каждый желающий во вторник, 10 апреля — вход на мероприятие будет открытым.
— В программе прозвучат песни «Эхо! Любви», « Мама живи», «А он мне нравится», «До свидания дорогой», «Желаю» и другие песни, — сообщили в администрации ЦСО. — Приглашаем всех желающих посетить этот концерт.
Начало в 13.30. Напомним, адрес центра — ул. Магаданская, д. 9, корп. 3, в шаговой доступности от станции метро «Бабушкинская». (иб)
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