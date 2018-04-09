Вышел новый клип Ольги Бузовой

Что быстрее: скорость света, скорость звука или скорость выхода очередных премьер от Ольги Бузовой?

Мы сами затрудняемся ответить на этот вопрос, ведь сегодня звезда представила нашему вниманию клип на новую композицию "Бери меня".

Ради справедливости, стоит отметить, что клип сделан весьма симпатично — пустыня, зеркала, деревья в цветах. Никаких голых мужчин и провокаций. Просто Ольга, бегущая сквозь песок, преодолевающая расстояния, несмотря на кандалы.

Поклонники с нетерпением ждут комментариев самой артистки, чтобы узнать, что она вложила в эту историю.