Ещё
Вышел новый клип Ольги Бузовой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вышел новый клип Ольги Бузовой 

Рамблер 1 час назад
Что быстрее: скорость света, скорость звука или скорость выхода очередных премьер от Ольги Бузовой?
Мы сами затрудняемся ответить на этот вопрос, ведь сегодня звезда представила нашему вниманию клип на новую композицию "Бери меня".
Ради справедливости, стоит отметить, что клип сделан весьма симпатично — пустыня, зеркала, деревья в цветах. Никаких голых мужчин и провокаций. Просто Ольга, бегущая сквозь песок, преодолевающая расстояния, несмотря на кандалы.
Поклонники с нетерпением ждут комментариев самой артистки, чтобы узнать, что она вложила в эту историю.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Ходченкова, Машков и Петров сыграют спецагентов
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение