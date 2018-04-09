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Определены 220 участников нового сезона проекта «Музыка в метро»
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Определены 220 участников нового сезона проекта «Музыка в метро» 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Как сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы, новые исполнители начнут играть в подземке в середине апреля.
Всего по итогам конкурсного отбора 220 новых солистов и групп получат аккредитацию на выступления в рамках проекта. Увеличится число площадок для выступлений в Московском метрополитене — теперь их будет 32. По словам первого заместителя начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, новые участники проекта подарят пассажирам приятную музыку и еще больше положительных эмоций.
Напомним, что проект «Музыка в метро» стартовал весной 2016 года. Он стал долгожданным событием для многих городских музыкантов, которые начали официально давать концерты на специально организованных площадках.
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