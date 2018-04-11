Симбиоз танца, стихов и музыки: в Большом — премьера спектакля о князе Владимире

В Москве состоялась премьера исторического спектакля о князе Владимире. Вместе с известными артистами на сцену Большого театра вышли дебютанты — лауреаты Национальной премии детского и юношеского танца. Они приехали в столицу со всей России.

Последние минуты перед премьерой. Закулисье — это тоже маленький спектакль: прогнать в голове последовательность, собраться и погрузиться в волшебное действо. Артисты готовы выйти к зрителю.

Больше всего перед премьерой нервничают, конечно же, самые юные артисты, задействованные в спектакле. Сегодня исполнится, пожалуй, самая главная мечта каждого из них — выход на сцену Большого театра.

Танцовщики из Екатеринбурга, Самары, Керчи: все они — лауреаты Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная».

"Все-таки новое место и переживаешь, что не туда пойдешь, забудешь что-то!" — делится одна из участниц.

Полгода каждый из коллективов в своем родном городе репетировал часть этого грандиозного спектакля, и вот буквально четыре дня назад они съехались в Москву, где все сложилось в единое, гармоничное целое.

"Ребята, которые вошли в этот проект, выйдут из него совершенно другими. Они выйдут из него с любовью к классической музыке, с пониманием ее. Потому что я знаю как артистка: когда ты существуешь в музыкальном пространстве, ты его себе присваиваешь, оно становится твоим", — говорит Илзе Лиепа — основательница благотворительного фонда ее имени.

Сложнейшие хореографические элементы под музыку Рахманинова, Чайковского, Прокофьева и Свиридова. Вдохновением для декораций послужили реальные старинные фолианты. Основной фон — живопись Николая Рериха . Погружение во времена правления князя Владимира — полное: история великого правителя от взбалмошного ребенка до крестителя Руси. Повзрослевшего и помудревшего князя играет Михаил Пореченков

"Перемена этого человека, когда он был еще язычником, а потом стал взрослым человеком, и эта некоторая агрессивность и инфантильность ушла из него, он стал государственным деятелем, человеком, который пришел к православию и внутренне очень сильно поменялся. Вот это — самое главное", — говорит артист.

Настоящий симбиоз: танец, музыка и стихи сплелись на сцене. После премьеры в Большом театре спектакль «Князь Владимир Красно Солнышко» поедет по городам России.