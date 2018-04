Послушали новый альбом Thirty Seconds To Mars: это очень круто

В редакции AndroidInsider.ru часто слушают последние хиты из Google Play Music, и на этой неделе фаворитом стал пятый студийный альбом альтернативной рок-группы Thirty Seconds To Mars (еще бы, новый альбом пришлось ждать почти пять лет). Love Lust Faith + Dreams стал золотым альбомом сразу в нескольких странах, и у новинки с названием AMERICA, пожалуй, есть все шансы стать еще успешнее.

Поводов на самом деле предостаточно. Во-первых, это легендарный состав группы — Джареда Лето и Шеннона Лето, которые и были основателями Thirty Seconds To Mars, знают все. В этом году группе исполняется аж 20 лет (сейчас мы действительно почувствовали себя старыми), а такое ощущение, что играют и поют ребята с таким же энтузиазмом и энергией, как в 2000-х: вокал Джареда ласкает уши миллионов поклонников и поклонниц.

По названию альбома AMERICA понятно, чему посвящена новая пластинка. Это в первую очередь современная Америка с ее социальными проблемами, а также роль поп и рок-культуры в стране. Некоторые треки вроде Walk on Water и Dangerous Night выглядят не совсем в рамках Thirty seconds to Mars, но, несмотря на расставленные по иному акценты, альбом можно смело назвать восходящей звездой электро-рока. Кстати, тот же трек Walk on Water вы наверняка уже слышали по радио, и кто-то мог не узнать в новых мотивах любимую группу.

Альбом состоит из 12 треков (да, хотелось больше, но что поделаешь), и когда его слушаешь, еще раз убеждаешься, что Thirty seconds to Mars не просто так продали более 3,5 миллионов альбомов по всему миру. В свое время трек «The Kill» установил абсолютный рекорд на радио Modern Rock, когда он оставался в национальном чарте более пятидесяти (!) недель.

Повторит ли AMERICA этот успех, решать вам — послушать альбом можно по этой ссылке на Яндекс. Музыке, вот здесь с помощью других сервисов, а в Google Play Music новинку можно купить всего за 129 рублей.