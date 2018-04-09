Новый сезон Sound Up откроется концертом в темноте

МОСКВА, 9 апреля. / ТАСС /. Фестиваль новой музыки Sound Up откроет свой третий сезон концертом немецкого коллектива Bersarin Quartett в полной темноте. Об этом сообщили в пресс-службе концертной серии.

"Откроет сезон уникальное музыкальное событие, призванное расширить представление слушателя о звуке. 27 апреля в кинотеатре «Иллюзион» немецкий коллектив Bersarin Quartett представит российскую премьеру своей новой live-программы «7.1. Surround Concert», — сказали в пресс-службе.

Bersarin Quartett создан композитором и электронным продюсером Томасом Бюкером, который выбрал для названия своего проекта имя Николая Берзарина — первого советского военного коменданта Берлина. Музыкант говорит, что пишет «музыку для воображаемых фильмов».

"Абстрактные пьесы Bersarin Quartett, в которых тесно переплетены элементы академического минимализма, неоклассики, эмбиента, умной электроники, модифицированного драм-н-бэйса и даже постдабстепа, как подлинные шедевры кинематографа, представляют огромное пространство для трактовки", — подчеркнули организаторы фестиваля. Отсылкой к кинотеме станет и площадка вечера — кинотеатр «Иллюзион», который открылся в 1966 году в сталинской высотке на Котельнической набережной и когда-то был единственным местом в Москве, где можно было посмотреть шедевры мирового кинематографа.

В рамках новой серии Sound Up организаторы также обещают меломанам концерт классика российской электроники Эдуарда Артемьева , новый проект на стыке хореографии и технологий с Sila Sveta, аудиовизуальный перформанс в рамках Года Японии с Новой Третьяковкой, концерт голландского композитора Симеона тен Хольта, экспериментальный проект «Музыка искусственного интеллекта» и многое другое.

Фестиваль Sound Up проходит с 2016 года в Москве и адресован тем, кто интересуется новыми звуками и идеями. Кураторы проекта находят неожиданные пространства для выступлений и готовят для каждого из них уникальную сценографию.