В ДК «Алые паруса» выступит «Великолепное трио»

В Доме культуры «Алые паруса», который находится в Северном Тушине, в воскресенье, 22 апреля, пройдет концерт «Великолепное трио».

— Для собравшихся прозвучит музыка Моцарта, Бетховена, Брамса, Шуберта, Дворжака в исполнении трио «Maestro Classic», в составе которого лауреаты международных конкурсов Людмила Шевелева (фортепиано), Николай Агеев (кларнет), а также артист оркестра Большого театра России Максим Золотаренко (виолончель), — сообщили в пресс-службе учреждения.

Начало концерта в 17.00. Вход свободный, необходима предварительная регистрация по ссылке: gbuk-g-moskvy-dom-kultury.timepad.ru/event/699877.

Напомним, Дома культуры «Алые паруса» располагается по адресу: улица Свободы, д. 91.