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В ДК «Алые паруса» выступит «Великолепное трио»
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В ДК «Алые паруса» выступит «Великолепное трио» 

Префектура СЗАО города Москвы 21 минуту назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Доме культуры «Алые паруса», который находится в Северном Тушине, в воскресенье, 22 апреля, пройдет концерт «Великолепное трио».
— Для собравшихся прозвучит музыка Моцарта, Бетховена, Брамса, Шуберта, Дворжака в исполнении трио «Maestro Classic», в составе которого лауреаты международных конкурсов Людмила Шевелева (фортепиано), Николай Агеев (кларнет), а также артист оркестра Большого театра России Максим Золотаренко (виолончель), — сообщили в пресс-службе учреждения.
Начало концерта в 17.00. Вход свободный, необходима предварительная регистрация по ссылке: gbuk-g-moskvy-dom-kultury.timepad.ru/event/699877.
Напомним, Дома культуры «Алые паруса» располагается по адресу: улица Свободы, д. 91.
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