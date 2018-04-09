«Сразу поразил меня»: незрячий участник шоу «Песни» станет новым артистом Фадеева

С февраля на телеканале ТНТ стремительно создается новый шоу-бизнес. Участники телепередачи «Песни» проходят жесткий отбор, а члены жюри с каждым разом все более беспощадно их отсеивают. Однако исключением стал один из музыкантов, которому не придется проходить тяжёлые этапы конкурса.

Олег Крикун покорил сердце известного продюсера своим талантом. Молодой человек слеп, однако отлично справляется с игрой на фортепиано и обладает великолепным голосом. Максим Фадеев предложил дарованию отказаться от прохождения всех этапов шоу «Песни» и сразу стать его коллегой. Фадеев хочет творить вместе с этим молодым человеком, так как, по его мнению, мало кто сейчас может делать действительно настоящую музыку. «Он уже победитель. Лично для меня. Могу сказать с полной уверенностью — я хочу вместе с ним делать МУЗЫКУ. Я решил завершить для него ПЕСНИ», — написал Максим.

Часть пользователей рунета возмутилась, прочитав строки в микроблоге Фадеева. Некоторые из комментирующих сочли, что Максим пожалел Олега и дал ему такой билет в будущее только из-за его особенности. Однако защитники Крикуна поспешили заверить, что он действительно заслужил это, так как по-настоящему талантлив, а его слепота не сыграла совершенно никакой роли. Фолловеры смогли оценить вокал певца, посмотрев видеоролик в Инстаграме Максима Фадеева. Они отметили, что Олег на самом деле хорошо поет и ловко играет на музыкальном инструменте, и признались что его природная особенность никак не повлияла на их восприятие. «Отличный парень! Очень позитивный» «Мне безумно понравилось его выступление. Очень рада, что вы оценили его» «Золотой человек. Таких бы побольше на сцене»

Фадеев решил начать новую музыкальную эру. Он произвел некую революцию в мире музыки, использовав новые технологии для создания первого сингла перерождённого лейбла, который очень понравился публике. А вот последняя его песня уже не так впечатлила народ. Подписчики Фадеева сравнили его очередное творение с песнями Ольги Бузовой.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 7 Апр 2018 в 12:59 PDT