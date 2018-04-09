Ещё
В Хорошево-Мневниках проведут пасхальный концерт
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Хорошево-Мневниках проведут пасхальный концерт 

Управа района Хорошево-Мневники 55 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В библиотеке № 240 Хорошево-Мневников состоится пасхальный концерт «И льются звуки до небес».
— Гости услышат рассказ и посмотрят презентацию об истории и традициях светлого праздника Воскресения Христова в России и за рубежом, узнают о произведениях литературы и искусства, посвященных этому празднику. Традиционный музыкальный подарок подготовили ученики и педагоги детской музыкальной школы имени В. В. Андреева — дети и взрослые услышат песни и мелодии отечественных и зарубежных композиторов, пронизанные духом праздника, — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова.
В завершение все желающие смогут ознакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «Пасхальные страницы» и принять участие в громких чтениях стихотворений, посвященных празднику Воскресения.
Концерт состоится 10 апреля, в 15.00. Вход свободный. Адрес проведения: ул. Паршина, д. 33. Телефон: 8 (499) 720-19-84. (ео)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
Во Дворце творчества «Хорошево» проведут инструктаж по пожарной безопасности для родителей В клубе «Атом» Хорошево-Мневников провели рыцарский турнир Ансамбль бального танца проведет отчетный концерт во Дворце творчества «Хорошево»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Ходченкова, Машков и Петров сыграют спецагентов
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
Мистер Бин вернется: первый трейлер новой картины
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение