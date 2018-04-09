В Хорошево-Мневниках проведут пасхальный концерт

В библиотеке № 240 Хорошево-Мневников состоится пасхальный концерт «И льются звуки до небес».

— Гости услышат рассказ и посмотрят презентацию об истории и традициях светлого праздника Воскресения Христова в России и за рубежом, узнают о произведениях литературы и искусства, посвященных этому празднику. Традиционный музыкальный подарок подготовили ученики и педагоги детской музыкальной школы имени В. В. Андреева — дети и взрослые услышат песни и мелодии отечественных и зарубежных композиторов, пронизанные духом праздника, — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова

В завершение все желающие смогут ознакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «Пасхальные страницы» и принять участие в громких чтениях стихотворений, посвященных празднику Воскресения.

Концерт состоится 10 апреля, в 15.00. Вход свободный. Адрес проведения: ул. Паршина, д. 33. Телефон: 8 (499) 720-19-84. (ео)