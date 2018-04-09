Ансамбль бального танца проведет отчетный концерт во Дворце творчества «Хорошево»

Во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» пройдет отчетный концерт ансамбля сценического бального танца «Серпантин».

— С помощью бальной хореографии педагоги создают драматургические танцевальные номера. Программа обучения танцу авторская, разработана с учетом возрастного восприятия. Она понятна и интересна детям, — рассказали в пресс-службе Дворца творчества.

Концерт состоится 18 апреля, в 19.00, вход свободный. Адрес ДТДиМ «Хорошево»: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1 (большой зал).

С 18.30 в фойе дворца будет звучать музыка в исполнении ВИА «Поющая струна». (ео)