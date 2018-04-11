Воспитанники Дворца творчества «На Стопани» выступили на гала-концерте фестиваля «Тимоня»

В Московском театре Et cetera 9 апреля прошел заключительный гала-концерт Городского этнографического фестиваля музыки, танца, изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Тимоня». На нем выступили воспитанники Дворца творчества детей и молодежи «На Стопани».

— Для ребят это хорошая возможность показать то, чему они научились, и проявить себя не в привычном месте, где они всегда занимаются, а на большой сцене, — рассказала директор центра Ирина Егорова . — Этот конкурс — вектор развития, который позволяет педагогам мотивировать детей на дальнейшее обучение и задать планку на будущее.

Она добавила, что соревнование показало уровень, на котором сейчас находится коллектив.

На концерте выступили лучшие творческие объединения Москвы, которые победили в девяти номинациях фестиваля.