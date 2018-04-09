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В Таллинне прошел фестиваль Tallinn Music Week
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В Таллинне прошел фестиваль Tallinn Music Week 

Sputnik Эстония 35 минут назад
Фото: Sputnik Эстония
В Таллинне завершился масштабный 10-й музыкальный фестиваль Tallinn Music Week, который собрал под своей крышей более 200 эстонских и зарубежных музыкантов.
Классика, фолк и тяжелый метал: фестиваль Tallinn Music Week закончен >>
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