В Таллинне прошел фестиваль Tallinn Music Week

В Таллинне завершился масштабный 10-й музыкальный фестиваль Tallinn Music Week, который собрал под своей крышей более 200 эстонских и зарубежных музыкантов.

Классика, фолк и тяжелый метал: фестиваль Tallinn Music Week закончен >>