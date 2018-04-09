В «Коломенском» открывается фестиваль «Русь певчая»

Детский пасхальный хоровой фестиваль «Русь певчая» пройдет в Коломенском 13, 20, 27 апреля, 4, 9 мая 2018 года. Фестиваль, который уже стал доброй традицией, пройдёт в Коломенском в девятый раз. Завоевавший любовь и популярность слушателей, он сплотил лучшие детские хоровые коллективы Москвы и истинных ценителей духовной музыки.

Организаторы фестиваля напоминают, что «Русь певчая» адресована, прежде всего, детской и юношеской аудитории. Основными целями фестиваля названы воспитание у детей бережного отношения и уважения к духовной культуре, православным традициям, народным обычаям, а также приобщение к церковно-певческому наследию.