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В «Коломенском» открывается фестиваль «Русь певчая»
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В «Коломенском» открывается фестиваль «Русь певчая» 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Детский пасхальный хоровой фестиваль «Русь певчая» пройдет в Коломенском 13, 20, 27 апреля, 4, 9 мая 2018 года. Фестиваль, который уже стал доброй традицией, пройдёт в Коломенском в девятый раз. Завоевавший любовь и популярность слушателей, он сплотил лучшие детские хоровые коллективы Москвы и истинных ценителей духовной музыки.
Организаторы фестиваля напоминают, что «Русь певчая» адресована, прежде всего, детской и юношеской аудитории. Основными целями фестиваля названы воспитание у детей бережного отношения и уважения к духовной культуре, православным традициям, народным обычаям, а также приобщение к церковно-певческому наследию.
Отметим, что все годы своего существования фестиваль включается в хоровую программу Московского Пасхального фестиваля под управлением маэстро Валерия Гергиева.
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