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Концерт колокольного звона состоится в Щаповском
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Концерт колокольного звона состоится в Щаповском 

Префектура ТиНАО города Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Концерт, приуроченный ко Дню памяти святых жен-мироносиц, состоится 22 апреля в храме Успения Пресвятой Богородицы в деревне Александрово поселения Щаповское.
— Во время мероприятия выступят артисты полифонического хора Inspiratum. Они исполнят композиции под руководством дирижера Олега Кузнецова. Во время колокольного концерта выступит звонарь Александр Гороховский, — рассказал организатор мероприятия.
Концерт начнется в 15:00.
Отметим, что мероприятие состоится при поддержке Органного зала имени Народного артиста России Олега Янченко в поселке Щапово.
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